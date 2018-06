João Cancelo em Turim para reforçar a Juventus

Defesa vai trocar o Valencia pelos campeões italianos.

23:18

João Cancelo vai mesmo ser jogador da Juventus. O defesa direito português chegou esta terça-feira a Turim, já perto da meia noite, cidade na qual irá efetuar os necessários exames médicos antes de se comprometer com os campeões italianos, avança o jornal Record O lateral direito português, de 24 anos, continua desta forma no futebol italiano, já que na temporada 2017/18 representou o Inter Milão por cedência do Valencia.De acordo com o 'Superdeporte', o Valencia vai receber 40 milhões de euros pelo lateral português, pelo qual em 2015 pagou 15 milhões de euros. A Juventus ainda tentou construir o negócio à volta de uma cedência, mas o Valencia foi irredutível e acabou por fazer valer a sua vontade.