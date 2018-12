Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Cancelo lesionou-se num treino da Juventus e vai ser operado ao joelho

Massimiliano Allegri revela que o português vai estar fora de competição por um período alargado, mas não sabe precisar quanto tempo.

15:55

João Cancelo lesionou-se no treino desta sexta-feira de manhã e vai ser operado ainda esta sexta-feira ou no sábado. A notícia foi partilhada pelo treinador Massimiliano Allegri na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Torino.



"O Cancelo ficou com o joelho bloqueado, sofreu uma lesão no menisco e vai ser operado hoje ou amanhã", lamentou o treinador, sem adiantar qualquer tempo de paragem.



Entre os lesionados da Juventus continua Cuadrado, também com um problema num joelho - "será reavaliado nos próximos dias para determinar se terá de ser operado". Emre Can, que se submeteu a uma cirurgia para retirar um nódulo na tiróide, está de volta, e Spinazzolla regressa na próxima semana.



O treinador dos bianconeri explicou ainda que Cristiano Ronaldo vai descansar um jogo, mas ainda não será este, frente ao Torino. "Vai falhar um entre Roma, Atalanta ou Sampdoria", explicou.