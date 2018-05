Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Duque diz à CMTV que espera trabalhar com a direção do Sporting

Elemento da equipa que substitui o Conselho Fiscal otimista sobre entendimento com Bruno de Carvalho.

João Duque, um dos cinco elementos do Conselho de Fiscalização indicado pelo demissionário Presidente da Mesa da Assembleia Geral disse esta quinta feira à CMTV que a equipa tem por missão dar pareceres sobre as contas do clube, tal como o fazia o Conselho Fiscal e Disciplinar demissionário.



Sobre as declarações de Bruno de Carvalho, que avisou que não reconhece a legitimidade do Conselho de Fiscalização nem vai permitir que os seus elementos entrem em Alvalade, João Duque diz que não falou ainda com o presidente do clube, mas ressalva que não é necessário que a equipa "esteja a atuar diariamente no clube".



Em declarações ao programa Liga D'Ouro, Duque diz que acredita que vai ter condições para trabalhar. "Vamos pedir uma reunião como a direção do clube para depois termos uma negativa confirmada. Foi expressada uma opinião sobre uma comissão em abstrato, mas agora há uma concretização dessa comissão. Dada a postura da comissão, que reconhece autoridade e legitimidade da direção para gerir o clube, Bruno de Carvalho que merece o respeito de qualquer outro presidente do Sporting".



"Isto não é um órgão executivo. O clube vive da sua direção", avisa João Duque