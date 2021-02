João Félix está a caminho de conquistar o primeiro título pelo Atl. Madrid. Uma projeção do CIES – Observatório para o Futebol aponta os ‘colchoneros’ como campeões de Espanha. O estudo, publicado ontem, indica que o Atl. Madrid poderá terminar esta época com 81 pontos, mais três do que o Barcelona (2º), de Messi e Francisco Trincão, e mais sete do que o Real Madrid (3º).









A maior surpresa da projeção acontece em França: o Lyon é apontado como o principal candidato ao título. O atual 3º classificado da Liga francesa, à 25ª ronda, totalizaria 82 pontos, mais um do que o PSG, clube de Danilo Pereira.

Na Liga Inglesa, o Man. City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, ultrapassaria o Man. United, de Bruno Fernandes, com uma diferença de 14 pontos. Já o Tottenham, de José Mourinho, ficaria em 9º lugar, fora das provas europeias.





Em Itália, o Inter acabaria com a hegemonia da Juventus. A equipa de Cristiano Ronaldo ficaria em 3º, atrás do Milan, de Rafael Leão, e à frente de Nápoles (4º) e Roma (5º), de Paulo Fonseca. Na Liga alemã, o Bayern Munique é apontado como campeão pela 9ª vez consecutiva, à frente do Leipzig.





A projeção tem em conta “remates à baliza e dentro da área, a favor e contra, posse de bola e passes da equipa e dos adversários no último terço do terreno”, explica o CIES.