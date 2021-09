João Félix foi expulso no jogo deste sábado entre At. Madrid e At. Bilbao, após ter chamado o árbitro de "louco".O jogador português entrou aos 60 minutos e viu o primeiro cartão amarelo após atingir um adversário na face. Na sequência do lance, discutiu com o juiz da partida, que lhe mostrou o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.O jogo terminou empatado a 0-0.