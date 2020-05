João Félix diz que pelo Atlético de Madrid o campeonato voltava já esta semana

O português João Félix disse esta segunda-feira que a vontade do plantel do Atlético de Madrid é voltar a competir o mais rápido possível e, no dia que marcou o regresso aos treinos em conjunto, admitiu que já tinha saudades.

"Estamos ansiosos para regressar. Por nós, voltávamos já este fim de semana, mas vamos esperar e trabalhar para começar bem. Já vimos alguns jogos e em breve seremos nós", referiu João Félix ao sítio do Atlético de Madrid, no final da sessão da manhã.

A liga espanhola de futebol, suspensa desde março devido à pandemia do novo coronavírus, deu hoje mais um passo importante em direção ao recomeço da temporada, ao permitir que as equipas voltassem a treinar em grupo pela primeira vez.

"Foi o primeiro dia em que nos juntámos e pudemos jogar um contra o outro. Trabalhámos em metade do campo, que é o que gostamos e o que nos faltava. Sentia a falta de jogar com os meus colegas e de poder marcar golos", afirmou João Félix.

O avançado internacional português destacou a importância do treino individual realizado durante as sete semanas que durou o confinamento, que facilitou agora, do ponto de vista físico, o regresso ao treino em equipa com bola.

"Trabalhámos em casa e nunca parámos. Agora está a ser mais fácil o regresso, pois não nos falta a preparação cardio neste voltar aos poucos aos treinos com bola e evoluir diariamente rumo à normalidade", acrescentou João Félix, de 20 anos.

Depois de há uma semana retomar os treinos, com sessões individuais em grupos reduzidos e com a obrigação de manter a distância de segurança de pelo menos dois metros entre cada jogador, o plantel hoje já começou a treinar repartido pelos relvados da cidade desportiva de Majadahonda.

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tem todo o plantel disponível para a preparação do regresso à competição, uma vez que o brasileiro Renan Lodi regressou ao trabalho na sexta-feira, após dois testes negativos em 72 horas à covid-19.

Os jogadores puderam hoje entrar em contacto uns com os outros na disputa de bola, ao contrário do que se verificava há uma semana, e realizaram jogos entre si, como foi possível observar nas imagens fornecidas pelo clube relativas à sessão, que foi fechada e desenvolvida em três grupos.

O governo espanhol autorizou no último fim de semana as equipas a retomar os treinos em grupos nesta segunda-feira, apesar de ainda existirem algumas restrições rígidas em algumas partes de Espanha.

Cidades como Madrid e Barcelona não têm permissão para afrouxar as medidas de confinamento, como a maioria do país, mas as equipas do Real Madrid, Atlético de Madrid e FC Barcelona receberam o aval para avançar para a segunda fase do treino.

A liga espanhola limitou os grupos de treino a 10 jogadores, embora o governo tenha dito que os clubes das regiões onde as restrições foram levantadas poderiam usar 14 jogadores.

Na altura da suspensão, o que aconteceu à 27.ª jornada com 11 rondas por disputar, o FC Barcelona liderava com 58 pontos, mais dois do que o 'rival' Real Madrid (2.º), enquanto o Atlético de Madrid era sexto, a 13 pontos do líder.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos e Bélgica foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

APS // AJO

Lusa/Fim