12:30

O Sport Lisboa e Benfica publicou esta manhã no site oficial uma nota em que nega qualquer negociação com o West Ham para a venda do passe de João Félix.Segundo o clube, o jovem "faz parte de um núcleo

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que é falsa e sem qualquer fundamento a notícia que dá conta de uma eventual negociação e transferência do jogador João Félix para o West Ham. João Félix faz parte de um núcleo de jogadores que recentemente subiu à equipa A e é uma aposta firme para esta e para as próximas épocas."