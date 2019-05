João Félix e Cristiano Ronaldo já estão juntos na Seleção

Cristiano Ronaldo juntou-se a João Félix e aos outros convocados de Fernando Santos, no treino desta quarta-feira, da seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Os dois avançados são agora o centro das atenções (anteriormente, e até à chegada do capitão, era exclusivamente o avançado do Benfica). O protagonismo é partilhado por realidades diferentes: CR7 é o mais internacional com 156 jogos enquanto o jovem, de 19 anos, aguarda pela estreia na Seleção."Da última vez pareceu-me ser um rapaz muito confiante e seguro das suas capacidades. Acho que ele se sentiu e se sente à vontade aqui. Fez uma grande época e terá um papel fundamental na Liga das Nações", disse José Fonte sobre Félix.Cristiano Ronaldo ainda não foi opção para Fernando Santos na nova prova da UEFA. Falhou a fase de apuramento e agora está disponível para as meias-finais, com a Suíça, a 5 de junho, no Dragão."Sendo um dos melhores jogadores do Mundo - para mim, o melhor - é sempre importante tê-lo connosco", frisou José Fonte, que depois foi questionado sobre se alguns dos jovens talentos chegarão ao patamar de CR7.O central foi categórico: "Não é em todas as gerações que aparece um jogador deste nível. O Cristiano foi, é e continua a ser um fenómeno. Temos outros jogadores com muito potencial que podem chegar a um nível altíssimo. São os casos de Bernardo silva, Bruno Fernandes e Pizzi. Para chegar ao patamar do Cristiano é preciso fazer 50 golos por época. Não é fácil."A Seleção está na máxima força para o jogo com a Suíça, já que Beto, Danilo, Pepe, Bruno Fernandes e CR7 estão às ordens de Fernando Santos.Fernando Santos já começou a testar o onze a utilizar no jogo com a Suíça, na 4ª feira. Ontem teve pela primeira vez todos os jogadores à disposição e nos 15 minutos abertos à imprensa foi possível tirar ilações.CR7 estava sem colete, tal como Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, Rafa e Bernardo Silva. Rui Patrício está certo na baliza. Félix, Pizzi, Bruno Fernandes e William treinaram de colete branco.Como Danilo está castigado, William deve ter o lugar garantido no meio-campo, pelo que fica um lugar no onze em aberto.