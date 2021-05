João Félix é embaixador da UEFA em campanha contra a discriminação

O internacional português João Félix é um dos embaixadores da campanha da UEFA pela igualdade no futebol, ao lado dos também futebolistas Paul Pogba, Jadon Sancho, Pernille Harder, Matthijs de Ligt e Moise Kean.

"Assina por um jogo igualitário" é o mote da campanha, que inclui vídeos de cada um dos embaixadores, com as suas experiências em matéria de discriminação e racismo, com o objetivo de incentivarem na luta contra a discriminação.

Da parte da UEFA, o presidente Aleksander Ceferin disse ser inspirador ver uma geração mais jovem a utilizar o seu mediatismo para educar outros, e salientou o compromisso da UEFA em maximizar o impacto da campanha no Euro2020, lembrando que todos devem ser "modelos de conduta na luta contra a discriminação".