João Félix falha clássico

Jovem jogador do SL Benfica sofreu entorse e não recupera para o jogo com o FC Porto.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 09:09

O jovem, de 18 anos, que marcou na vitória por 2-0 no passado domingo, foi reavaliado esta segunda-feira, e de acordo com as informações recolhidas pelo CM, falha o clássico com o FC Porto no próximo dia 7 de outubro. O avançado é, igualmente, baixa para os próximos dois jogos, com o Chaves, na quinta-feira e com o AEK, na terça-feira seguinte.



Félix só deve voltar a jogar de águia ao peito diante do Ajax, a 23 de outubro para a Liga dos Campeões, depois do período de paragem nas competições para os jogos das seleções.



Outro caso que gera preocupação é o de Grimaldo. O lateral saiu do jogo com o Desp. Aves com queixas na perna direita e não pode ser opção para o próximo jogo do Benfica, com o Desp. Chaves, apurou o CM. O lateral espanhol sofreu uma lesão traumática, mas pode recuperar a tempo do duelo com o AEK, na Grécia, na 2ª ronda da fase de grupos da Champions.



Perante este cenário, Rui Vitória é obrigado a mexer no onze no jogo da próxima quinta-feira, substituindo, ao que tudo indica, Cervi por Félix e Yuri Ribeiro por Grimaldo. O avançado e o lateral juntam-se à lista de indisponíveis, na qual já constavam Ferreyra, Corchia, Krovinovic, Lema e Ebuehi.

