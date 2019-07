pré-temporada no clube espanhol.



JOAO FELIX ANTES DE LA CONCENTRACIÓN DEL ATLÉTICO



La nueva perla rojiblanca ya está en Madrid antes de incorporarse a su nuevo club y lo hemos cazado en @carrusel



vía @martacasas pic.twitter.com/zgoFsd3XvX — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 7, 2019

João Félix já encontra no Centro de Estágios do Atlético de Madrid para integrar os trabalhos de preparação deO jogador de 19 anos será apresentado ao serviço dos 'colchoneros' no Wanda Metropolitano esta segunda-feira. O nome do craque foi oficializado no passado dia 3 de julho.O ex-atleta do Benfica protagonizou uma das transferências mais caras do mundo do futebol, ao ser vendido por 126 milhões para o clube espanhol.