João Félix já tem contrato milionário com o Benfica

João Félix, jovem estrela do Benfica, acordou com o Presidente das águias, Luís Filipe Vieira, um contrato milionário de 2,5 milhões líquidos por época, o que coloca Félix ao lado de Jonas no pódio dos mais bem pagos de todo o plantel. A informação é avançado pelo jornal A Bola desta sexta-feira.O contrato ainda não foi formalizado mas já se acertou os termos do acordo, num encontro na passada quarta feira, no Estádio da Luz, entre o Presidente do Benfica e o empresário do avançado das águias, Jorge Mendes, avança a mesma publicação.Os 40 mil euros mensais que o futebolista atualmente recebe, passam agora por uma melhoria significativa de 200 mil euros limpos por mês.O avançado de 19 anos tem o seu futuro em aberto, com o interesse de vários tubarões europeus como o Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City e United, em contratar o jogador e dispostos a ultrapassar os 100 milhões de euros.As águias não colocam de parte a possibilidade de subir a cláusula de rescisão para os 200 milhões, sendo que o jogador encarnado está vinculado ao Benfica até 2023 com uma cláusula de 120 milhões.