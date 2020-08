João Félix procura glória em Lisboa

João Félix, juntamente com os restantes companheiros do Atlético de Madrid, chegou esta terça-feira a Lisboa para disputar a Final a 8 da Liga dos Campeões. Os espanhóis jogam amanhã, às 20 horas, no Estádio José Alvalade, frente aos alemães do Leipzig, em confronto único dos quartos de final. Os colchoneros procuram alcançar a final que se vai disputar no Estádio da Luz. Um recinto de má memória para o clube, pois foi onde perderam a final de 2013/14 para os rivais do Real Madrid.









O avançado português, de 20 anos, foi alvo de elogios por parte de Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, numa entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’. “João Félix vai dar muito ao Atlético de Madrid no futuro... se não for já nesta Liga dos Campeões”, mencionou, e ainda confessou uma brincadeira que costumava fazer com o pai da estrela lusa: “Vá para casa e faça mais filhos, por favor.”

Já o PSG, que esta quarta-feira mede forças com a Atalanta, às 20 horas, no estádio do Benfica, deixou esta terça-feira o Algarve, onde realizou um pequeno estágio, e já está na capital do País.





Para o Barcelona, que joga depois de amanhã na Luz com o Bayern Munique, há boas notícias, já que Lionel Messi treinou esta terça-feira sem limitações.





psp com especial atenção a potenciais ajuntamentos



A Polícia de Segurança Pública (PSP) reconhece que este evento vai decorrer em condições especiais e, por isso, o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, Paulo Pereira, frisou que “o dispositivo de segurança se adapta à não presença do público nos estádios”, devido à pandemia de Covid-19.





Os agentes vão ter especial atenção a locais onde decorrem os jogos, de forma a evitar ajuntamentos .