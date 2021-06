João Félix reintegrado e Mendes à parte na antevéspera da 'decisão' do onze com a França

O avançado João Félix reintegrou hoje os treinos da seleção portuguesa de futebol, enquanto Nuno Mendes manteve-se à parte do grupo, a dois dias da 'decisão' com a França, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020.

No estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, o jogador do Atlético de Madrid trabalhou juntamente com os restantes companheiros, nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, depois de ter falhado o encontro com a Alemanha, no sábado, e o treino de domingo, devido a problemas musculares.

Já Nuno Mendes, que foi o outro ausente da partida com os germânicos, em Munique, também devido a questões musculares, esteve no relvado, mas voltou a treinar à parte dos restantes atletas e sob a supervisão do fisioterapeuta António Gaspar.

Desta forma, o selecionador Fernando Santos teve à disposição 25 jogadores, os quais trabalharam sem limitações e realizaram exercícios com bola.

Portugal e França jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

A formação lusa precisa de alcançar, pelo menos, um empate diante dos gauleses, para garantir a passagem aos oitavos de final e não depender dos resultados dos outros grupos.

O Euro2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.