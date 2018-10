Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Félix renova "amanhã" com o Benfica

Jovem talento das águias vai prolongar o contrato com os encarnados.

21:15

O jovem jogador do Benfica, João Félix, vai renovar contrato com o Benfica, anunciou Luís Filipe Vieira esta terça-feira em entrevista.



Caso apareça uma proposta, o Presidente dos encarnados garante que são precisos "120 milhões de euros" para levar o jogador.



As águias querem assim precaver-se do assédio de grades clubes europeus, até porque neste momento a cláusula de 60 milhões de euros do jogador de 18 anos é considerada acessível face ao valor reconhecido ao craque encarnado.



O jogador, formado nos dragões, está no Benfica desde 2015. Com apenas 18 anos tem sido titular na seleção sub-21, orientada por Rui Jorge.