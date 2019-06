João Félix vai ter cláusula recorde de 350 milhões de euros

O Atlético de Madrid quer blindar João Félix com 350 milhões de euros, a mais alta cláusula de rescisão da história do clube. A confiança dos responsáveis madrilenos no jogador de 19 anos é tanta que não querem dar azo a futuras surpresas, protegendo-o com um valor astronómico, de modo a afastar todos os possíveis interessados na sua contratação.Com este valor, João Félix torna-se no jogador com a cláusula mais avultada do clube madrileno e supera Antoine Griezmann e Diego Costa, ambos ‘escudados’ com 200 milhões de euros. Porém, no caso do francês, o contrato contempla uma alínea que prevê a redução para 120 milhões a partir de 1 de julho, data em que se saberá para onde o avançado se muda. Tudo indica que será para Barcelona.Segundo a imprensa espanhola, o prodígio do Benfica já alinhavou todo o contrato com o emblema rojiblanco e terá, inclusivamente, feito os habituais exames médicos. Para que o negócio seja oficializado, falta somente que os colchoneros transfiram os 120 milhões da cláusula para os cofres dos encarnados, algo que deverá acontecer na próxima semana.Neste momento, João Félix está a cumprir um período de férias e aguarda por uma chamada para se apresentar em Madrid. O Atlético vai também delineando a apresentação do jovem craque com toda a pompa e circunstância, tal como uma transferência de 120 milhões ‘exige’.João Félix vai tornar-se no 5º jogador mais caro da história, atrás de Neymar (222 Milhões de euros), Mbappé (180 Milhões de euros), Coutinho (130 Milhões de euros) e Dembelé (125 Milhões de euros).O futuro de Keylor Navas, guarda-redes que foi associado ao interesse do Benfica, deve passar pela continuidade em Espanha. Segundo o jornal ‘As’, as exigências do Real Madrid e do jogador esfriaram o interesse de vários clubes, pelo que o guardião deve continuar nos merengues.O agente de Nakajima garantiu ao CM que o avançado ainda não recebeu nenhuma proposta de Benfica ou FC Porto. "Fico feliz por saber que o Nakajima está a ser apontado aos dois clubes, mas ainda não chegou qualquer proposta e ele também está satisfeito no Qatar."Krovinovic despertou o interesse de mais um clube de Inglaterra. O West Bromwich, da II Liga inglesa, quer desviar o jogador do Norwich, que pretende garantir o médio croata por empréstimo de uma temporada. O jogador está sem espaço na equipa do Benfica.Diogo Gonçalves vai ser emprestado pelo Benfica ao recém-promovido Famalicão. O extremo, de 22 anos, esteve cedido ao Nottingham Forest na temporada transata.