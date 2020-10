João Henriques confirmado como novo treinador do V. Guimarães

, um nome que nos diz muito

Bem-vindo ao , Mister! pic.twitter.com/0h8k18rjCU — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) October 12, 2020

João Henriques é o novo treinador do V. Guimarães. O clube minhoto anunciou há momentos, em comunicado, a contratação do técnico, que sucede a Tiago Mendes."A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador João Henriques, que assume o comando da equipa principal de futebol a partir desta segunda-feira e que assinou com esta Sociedade um contrato válido até final da presente temporada, salvaguardando-se uma opção de extensão até junho de 2022.Natural de Tomar, João Henriques tem 47 anos e é treinador desde 1995, tendo integrado vários projetos no futebol nacional. Entre 2012 e 2015 trabalhou no Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Seguiu-se um percurso de ascensão nos campeonatos profissionais, com passagens pelo Leixões SC, pelo FC Paços de Ferreira e pelo CD Santa Clara, onde na época passada alcançou o 8.º lugar da I Liga, melhor classificação dos insulares.João Henriques integra na sua equipa técnica os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, para além de Moreno e de Ricardo Leite, e já vai comandar o treino desta segunda-feira, na Academia do Vitória SC, às 17 horas. O novo treinador é apresentado à Comunicação Social em conferência de Imprensa agendada para as 12h30 desta terça-feira e que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques".