João Mário bate à porta do onze da seleção nacional

João Mário reclama a titularidade na seleção no jogo de terça-feira com o Azerbaijão, depois de ter estado num nível elevado com a Irlanda (2-1) e com o Qatar (3-1).









O médio do Benfica tem revelado grande consistência no meio-campo e com passes a rasgar as linhas adversárias. Aliás, João Mário teve mesmo um papel ativo na vitória frente à Irlanda ao assistir Ronaldo no 2-1 e, ante o Qatar, interveio nos dois primeiros golos, sendo que no primeiro assistiu André Silva. É certo que Fernando Santos revolucionou o onze, poupando os habituais titulares para Baku, mas João Mário pode mesmo ter agarrado a titularidade.





Leia também Portugal tenta ser mais convincente no segundo embate com o Azerbaijão Para o jogo com o Azerbaijão, a realizar amanhã (17h00), Santos deverá colocar Palhinha a trinco e João Mário pode ser a alternativa para médio-ofensivo. Os dois adquiriram rotinas durante a época passada, quando foram dois dos esteios na conquista do título de campeão pelo Sporting.

Esta alternativa pode ainda permitir que Bruno Fernandes suba no terreno, pois a ausência de Cristiano Ronaldo vai obrigar a mudanças na frente.





Além disso, a dupla Palhinha-João Mário permite um precioso apoio ao setor defensivo que tem sido criticado por Fernando Santos.





pormenores

Pepe e Palhinha



Pepe e Palhinha, que tinham falhado o treino de sexta-feira e ficaram de fora com o Qatar, estão aptos para o embate com o Azerbaijão





Viagem tranquila



A seleção portuguesa chegou ontem a Baku ao início da tarde. Os jogadores ainda cumpriram uma ligeira sessão de trabalho antes do descanso.





Otávio muito felicitado

“Felicidade indescritível, sonho realizado por estrear na Seleção e ainda mais com um golo. Dia inesquecível”, escreveu Otávio no Instagram e ‘choveram’ felicitações, com destaque para Marega, Alex Telles, Héctor Herrera, Luis Díaz, Corona, Evanilson e Tiquinho Soares.

Santos aperta com defesa

O apertão que Fernando Santos deu na defesa, ao queixar-se de que Portugal não pode sofrer 9 golos em apenas 5 jogos, pode levar a alterações no setor. Rúben Dias e Pepe estão seguros no centro, João Cancelo jogará na direita e Nuno Mendes e Guerreiro lutam pelo flanco esquerdo.