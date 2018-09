Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Mário de fora da lista do Inter de Milão para a Liga dos Campeões

Lista tem 21 jogadores, menos quatro do que o normal devido a uma sanção da UEFA.

O futebolista internacional português João Mário é a grande ausência da lista de jogadores inscritos pelo Inter de Milão para disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.



A lista de 21 jogadores, menos quatro do que o normal devido a uma sanção da UEFA por causa de uma quebra das regras de 'fair play' financeiro, foi divulgada na Internet pelo clube de Milão.



Ao lado de João Mário, o nome de maior monta entre os jogadores não incluídos pelo treinador Luciano Spalletti, está o brasileiro Dalbert, antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Académico de Viseu, mas também o italiano Roberto Gagliardini.



O médio português, de 25 anos, já tinha ficado de fora das escolhas da seleção nacional para os jogos com a Croácia e a Itália, e ainda não jogou na presente temporada, depois de em 2017/18 ter estado dividido entre os italianos e os ingleses do West Ham, por empréstimo.



Na Liga dos Campeões, o Inter de Milão defronta os ingleses do Tottenham, os holandeses do PSV Eindhoven e os espanhóis do FC Barcelona.