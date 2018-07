Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Moutinho assina por duas temporadas com o Wolverhampton

Equipa de Nuno Espírito Santo reforçada com mais um português.

18:46

Está confirmado. João Moutinho é o mais recente integrante do já longo contingente português do Wolverhampton.



O médio luso, de 31 anos, foi esta terça-feira confirmado como reforço da equipa de Nuno Espírito Santo, com a qual rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas.



Proveniente do Monaco, clube no qual atuava desde 2013, Moutinho é o terceiro reforço do Wolves na presente temporada, juntando-se a Rui Patrício e Raúl Jiménez.



O Wolverhampton tem sete jogadores portugueses no plantel.