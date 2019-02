Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Moutinho: "Mudar do Sporting para o FC Porto foi das melhores decisões que tomei"

Futebolista recorda mudança de Alvalade para o Dragão.

20:39

João Moutinho foi entrevistado pela Premier League e falou da sua mudança do Sporting para o FC Porto no passado. O internacional português, agora no Wolverhampton, confessou que não foi fácil tomar essa opção.



"Era capitão do Sporting e a minha mudança para o FC Porto não foi fácil. Uma grande decisão, uma boa decisão, uma das melhores que tomei no futebol, porque ganhei muitas coisas", referiu Moutinho.



O jogador mudou-se esta temporada para Inglaterra e explicou o motivo: "Escolhi o Wolverhampton por ser um projeto novo, um clube que quer crescer em Inglaterra. Tento dar o meu melhor e ajudar a equipa a evoluir".



No wolves, Moutinho tem a ajuda de vários compatriotas: "Tenho um treinador e colegas portugueses e claro que me ajudaram a vir para Inglaterra. Ajudamo-nos uns aos outros, mas não apenas os portugueses. Temos um grupo forte e ajudamo-nos no que podemos".