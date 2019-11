João Moutinho prolonga carreira até 2022

João Moutinho vai prolongar a carreira, pelo menos, até junho de 2022. O médio, de 33 anos, renovou contrato com o Wolverhampton, anunciou o clube mais português da Liga inglesa depois da vitória (2-1), de sábado, ante o Bournemouth.O internacional português, que chegou aos Wolves em 2018/19, proveniente do Mónaco, disse ter sido fácil tomar a decisão de continuar ligado à equipa treinada por Nuno Espírito Santo."Sinto-me bem aqui. É um grande clube. Fizemos uma grande época e este ano, acredito, conseguiremos melhor", afirmou o antigo futebolista do Sporting e FC Porto que, sábado, abriu o caminho (21’) para a vitória do Wolverhampton no encontro da décima terceira jornada da Premier League.Os Wolves, pela voz do seu diretor desportivo, Kevin Thelwell, qualificam de incrível a notícia da continuidade do jogador. Porquê? Por se tratar de um atleta com "performances de topo, profissionalismo de topo, dentro e fora de campo. Tem uma mentalidade incrível e criou grande reputação. Estamos bastante satisfeitos por reservar o seu futuro ao clube".