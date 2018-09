Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Moutinho trava José Mourinho

Médio marca no empate dos Wolves com o Manchester United.

Por Filipe António Ferreira | 09:59

O Wolverhampton foi ao terreno do Manchester United, orientado por José Mourinho, arrancar um empate (1-1) com um português em destaque: João Moutinho fez um golaço.



Com cinco portugueses no onze (Patrício, Rúben Neves, Moutinho, Jota e Hélder Costa), a equipa de Nuno Espírito Santo acabou por ser a mais perigosa. Contudo, foi o Manchester (que teve na bancada o apoio do ex-técnico Alex Ferguson recuperado de um problema de saúde) a marcar primeiro por Fred.



A justiça no marcador surgiu só no segundo tempo com um grande golo. Hélder Costa livra-se de Shaw na direita, cruza para o ex-benfiquista Jiménez que assiste Moutinho para um golão de fora de área, com o pé esquerdo. Até final foram os Wolves quem mais perto estiveram do 2-1 para desespero de Mourinho.



"Os Wolves jogaram como se fosse a final do Mundial", disse o técnico do United. "Com decisões melhores até podíamos ter ganhado", salientou Espírito Santo. Nos outros jogos destaque para as goleadas do líder Liverpool ao Southampton (3-0) e do City ao Cardiff (Bernardo Silva marcou um dos golos dos 'citizens').