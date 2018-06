Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Pedro é reforço do FC Porto

Jovem lateral pode custar cinco milhões de euros aos dragões.

Por Raul Teixeira | 08:45

O lateral-direito João Pedro (ex-Palmeiras) chegou esta terça-feira a Portugal para fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto por cinco temporadas.



Segundo a imprensa brasileira, e apesar de nenhuma das partes envolvidas ter ainda confirmado os contornos do negócio, o internacional brasileiro sub-20 deverá render aos cofres do clube de São Paulo um valor a rondar os cinco milhões de euros. O jogador apresentou-se durante a tarde no aeroporto Francisco Sá Carneiro, acompanhado do seu empresário, Adriano Freire.



O jovem de 21 anos, formado no Palmeiras e que estava cedido ao Bahia (campeonato brasileiro), foi abordado pelos dragões nas últimas semanas para reforçar o setor da defesa, depois das saídas de Ricardo Pereira (Leicester City), por 20 milhões, e Diogo Dalot (Manchester United), por 22 milhões para a Premier League.



O Bayer Leverkusen (Alemanha) foi outro dos clubes europeus interessados na contratação de João Pedro, mas a proposta dos azuis-e-brancos agradou mais à direção do Palmeiras.



Esta temporada, no Bahia, o jogador realizou três jogos no Brasileirão.



PORMENORES

Dalot em Manchester

O lateral Diogo Dalot está em Manchester para ultimar os pormenores da sua transferência para o United. O jogador de 19 anos deve assinar nas próximas horas por 5 temporadas.



Gudiño no México

O Club Guadalajara anunciou ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do guarda-redes mexicano Raúl Gudiño (22 anos).