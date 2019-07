João Sousa mede forças com Nadal após dia histórico em Wimbledon

Depois da presença da José Mourinho ter servido de lenitivo para a vitória sobre Marin Cilic na segunda ronda, Roger Federer foi o trunfo secreto por trás do triunfo de João Sousa sobre Dan Evans que colocou pela primeira vez um português nos oitavos-de-final de Wimbledon. O duelo ibérico com Rafael Nadal abre esta segunda-feira a programação do ‘Centre Court’, às 13h.

A preparação para tão solene ocasião será feita com a ajuda de outro esquerdino espanhol, Fernando Verdasco, depois de este sábado Frederico Silva ter escolhido o canhoto britânico Matthew Summers como sparring-partner de um treino efetuado em Aorangi Park.





O técnico do número um luso revelou aoque Roger Federer foi preponderante para a vitória do seu pupilo no sábado: "Eles treinaram juntos na parte da manhã por o jogo do Roger se assemelhar ao do Evans; o facto de ser com o Federer fez com que a cabeça do João se focasse mais no treino e no momento, não tanto no que poderia acontecer mais tarde no encontro".

Esta segunda-feira, mais do que uma boa preparação, o vimaranense precisa de se transcender face a um dos melhores tenistas de sempre. Conhecem-se muito bem após várias temporadas de treinos em Maiorca e nos anteriores dois encontros entre ambos logrou ganhar um set ao campeoníssimo. Nadal é favorito, mas Sousa já fez história e garantiu 198 mil euros pelo acesso aos oitavos-de-final.

João Sousa

Intensidade e direita

Extremamente competitivo, é capaz de esquecer rapidamente erros ou fases menos boas dos encontros. Está mais completo, tendo melhorado o jogo de rede e a sua esquerda a duas mãos. Mas a sua principal arma reside na pancada de direita e na intensidade que imprime ao jogo.

Rafael Nadal

Máquina de ganhar

É considerado o tenista mentalmente mais forte de sempre, sendo mais completo e tacticamente clarividente do que se possa pensar. Porque o que mais salta à vista é a potência da sua direita carregada de topspin, os efeitos do seu serviço de esquerdino e a enorme capacidade física.