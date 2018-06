Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa e Gastão Elias já têm adversários para Wimbledon

Ucraniano Sergei Stakhovsky e ao espanhol Guillermo Garcia-Lopez na rota dos portugueses.

Por Lusa | 12:49

Os tenistas portugueses João Sousa e Gastão Elias vão estrear-se no Open de Wimbledon frente ao ucraniano Sergei Stakhovsky e ao espanhol Guillermo Garcia-Lopez, respetivamente, ditou esta sexta-feira o sorteio da terceira prova do Grand Slam de 2018.



Sousa, o português mais bem classificado no 'ranking' mundial, no qual ocupa o 47.º lugar, vai defrontar o atual 109.º colocado na hierarquia na primeira eliminatória do torneio inglês de relva, no qual tem como melhor resultado a presença na terceira ronda, em 2016.



Lembre-se que a presença de João Sousa no torneio londrino do ano passado ficou marcada pela "explosão" do jogador, que dirigiu vários impropérios ao árbitro durante a partida que perdeu com o alemão Dustin Brown Perdeu o jogo, depois de ter sido repreendido pelo juiz da partida.





Sousa e Sttakhovsky já mediram forças por três vezes, sempre em torneios de piso rápido e em recinto coberto, com Sousa, de 29 anos, a vencer em São Petersburgo (2013) e em Antuérpia (2017), enquanto Stakhovsky, de 32 anos, impôs-se em Moscovo (2013).



Elias, número 118 do mundo, que nunca passou da primeira eliminatória em Wimbledon, nas duas vezes em que a atingiu (2013 e 2016), encontrará Garcia-Lopez, atual 69.º posicionado do 'ranking', que chegou à terceira ronda da prova inglesa, há 10 anos (2008).



O tenista português, de 27 anos, saiu vitorioso nas duas únicas vezes que defrontou o veterano espanhol, de 35 anos, em torneios do ATP, em Oeiras, em 2014, e em Umag, na Croácia, em 2016, apesar de ter perdido o último confronto, em 2017, na qualificação em Roma.



O suíço Roger Federer, recordista de títulos em Wimbledon, com oito troféus conquistados, entre os quais no ano passado, detém estatuto de primeiro cabeça de série e vai defrontar o sérvio Dusan Lajovic na ronda inaugural.



O espanhol Rafael Nadal, número um do mundo e segundo pré-designado do torneio inglês, que venceu por duas vezes, em 2008 e 2010, vai estrear-se na edição deste ano frente ao israelita Dudi Sela.