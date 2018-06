Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa eliminado na terceira ronda de pares em Roland Garros

Tenista português e argentino Leonardo Mayer saem do torneio nos oitavos de final.

Por Lusa | 12:27

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, foi este sábado eliminado nos oitavos de final do quadro de pares de Roland Garros, ao perder com os espanhóis Marc López e Feliciano López.



A dupla luso-argentina foi incapaz de superar os campeões do torneio parisiense em 2016, perdendo por 6-3, 6-3, em uma hora e 16 minutos.



No segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, Sousa e Mayer, que chegaram às meias-finais do Estoril Open, melhoraram a prestação que tinham alcançado no Open da Austrália, 'major' inaugural, no qual tinham cedido na segunda ronda.



Há duas semanas, João Sousa tinha chegado pela primeira vez à final de pares de um torneio da categoria Masters 1000, perdendo, então ao lado do britânico Kyle Edmund, o título do torneio de Roma para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.