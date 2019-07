João Sousa sem chances frente a Nadal em Wimbledon

Já se sabia que Rafael Nadal seria um opositor de outra galáxia no duelo ibérico desta segunda-feira à tarde no mítico Centre Court, e fez questão de o provar com um triunfo por 6-2, 6-2, 6-2 em 1h45m.Mas João Sousa despede-se de Wimbledon com um novo recorde para o ténis luso, a eventual subida de 13 lugares no ranking (para o 56º posto), 204 800 euros de prize money (entre singulares e pares) e, para alguns analistas, o melhor encontro da primeira semana (face a Dan Evans)."Estou orgulhoso pelo que fiz e por ter sido o primeiro português a chegar aos oitavos de final aqui", revelou o vimaranense. "Gostaria de fisicamente me ter sentido um pouco melhor para poder dar mais luta e não respondi tão bem ao serviço; ele foi mais forte e esteve impressionante nas esquerdas cruzadas."De facto, o espanhol dominou no serviço (não enfrentou qualquer ponto de break) e, para além da sua maior potência de jogo, soube variar o suficiente para desregular o tenista português."O João é muito competitivo e torna-se muito perigoso quando ganha dinâmica. Tentei mudar o ritmo de jogo com a minha esquerda cortada e atacar sempre que pude", disse Nadal – que, para o técnico do português, Frederico Marques, é o adversário mais difícil de defrontar: "Não dá um ponto ao adversário."