Joe Cole anuncia fim da carreira de futebolista aos 37 anos

Médio vestiu a camisola da seleção principal inglesa em 56 ocasiões.

O médio inglês Joe Cole anunciou esta terça-feira, aos 37 anos, o fim da carreira de futebolista, durante a qual representou clubes como West Ham, Chelsea e Liverpool, além da seleção inglesa.



Cole, que representava a equipa norte-americana dos Tamba Bay Rowdies desde 2016, declarou nas redes sociais que, "após 20 anos como profissional, chegou o tempo de pendurar as botas", naquilo que considera ter sido "um sonho tornado realidade".



Durante toda a carreira, Joe Cole participou em 716 jogos oficiais e apontou 104 golos, repartidos pelos sete clubes que representou: West Ham, Chelsea, Liverpool, Lille, em França, Aston Villa, Coventry e Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos.



Formado no West Ham, foi no Chelsea que viveu os melhores momentos, pelas mãos do técnico português José Mourinho, no qual participou em 280 encontros e conquistou três campeonatos de Inglaterra, tendo também alcançado uma final da Liga dos Campeões, em 2008, já sob a orientação do israelita Avram Grant.



O médio vestiu a camisola da seleção principal inglesa em 56 ocasiões, tendo marcado dez golos, e participou em três edições do Campeonatos do Mundo, na Coreia do Sul e Japão, em 2002, Alemanha, em 2006, e África do Sul, em 2010.



Cole pretende "continuar envolvido no jogo" e disse sentir que consegue "oferecer muito enquanto treinador e transmitir toda a experiência de forma a ajudar jovens futebolistas a atingir os seus sonhos".