Joel Pereira volta a ser emprestado pelo Manchester United

O guarda-redes Joel Pereira voltou a ser emprestado pelo Manchester United e vai jogar a época de 2020/21 no Huddersfield, na segunda divisão inglesa de futebol, o designado 'Championship'.

"O Huddersfied Town assinou com o guarda-redes Joel Castro Pereira, por empréstimo para a época 2020/21 (...). O guarda-redes, de 24 anos, completou os exames médicos em Canalside e irá juntar-se agora ao plantel de Carlos Coberán", indica o clube.

Joel Pereira chegou ao Manchester United proveniente dos suíços do Neuchâtel Xamax em 2012/13, nos escalões de formação, e foi várias vezes emprestado pelos 'red devils', em 2016/17 ao Belenenses SAD, e 2018/19 ao Vitória de Setúbal.

Na equipa do United jogou nos sub-21 e sub-23 e tem um jogo pela equipa principal, antes de ser novamente cedido em 2018/19, época dividida entre Setúbal e os belgas do Kortrijk, e em 2019/20 aos escoceses do Hearts.