Jogador de 11 anos expulso escreve a árbitro a pedir desculpa pela atitude

Tiago Tavares joga no Grupo Desportivo de Samora Correia e foi suspenso.

18:36

Tiago Tavares pode ter apenas 11 anos mas mostrou a muitos "crescidos" o que é reconhecer os erros. O jogador dos Sub-11 do Grupo Desportivo de Samora Correia (GDSC) foi suspenso após ter insultado o árbitro na partida frente à Associação de Futebol de Santarém. Arrependido, escreveu uma carta à mão a pedir desculpa ao juiz da partida.



"Exmo. Sr. Árbitro, sou o número 64 do GDSC e o meu nome é Tiago tavares, dos Sub-11. Esrevo-lhe esta carta para pedir desculpa da minha atitude no dia 7/4/2019", começa por escrever o jovem.



"Sei que lamentar e pedir desculpa não anula a suspensão mas é bom saber reconhecer os nossos erros [...] Não consigo apagar as marcas de desilusão dos misters, dos meus colegas, dos meus familiares e até de si. Mas posso fazer uma coisa: pedir-lhe desculpa e mostrar que estou seriamente arrependido", prossegue.



"O senhor estava certo e eu lamento que isto tenha acontecido. Cumprimentos", conclui o menino.



O Clube em que alinha publicou a carta de Tiago no Facebook para partilhar com todos a atitude do seu futebolista: O Tiago, na semana passada, teve uma atitude menos própria para o árbitro da partida de Sub-11 da Associação de Futebol de Santarém AFS em que participou tendo acabado expulso", começam por explicar



"O Tiago irá ver os colegas do lado de fora amanhã. Um castigo já por si grande. Mas o Tiago achou que deveria fazer mais. Lê a carta que ele escreveu e fez chegar ao árbitro dessa partida", escreveram orgulhosos.

A publicação foi um sucesso com mais de 2 mil "gostos" em menos de um dia e com inúmeros comentários a valorizar a atittude e a nobreza de Tiago.