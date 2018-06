Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador de andebol António Areia condenado a indemnizar o Benfica

Em causa rescisão para assinar pelo FC Porto. Jogador paga 25 mil euros às águias.

Por Lusa | 18:28

O ex-jogador de andebol do Benfica António Areia foi condenado a pagar uma indemnização de 25 mil euros ao clube da Luz pela forma como abandonou a equipa 'encarnada' em 2015, assinando contrato com o FC Porto.



"O clube congratula-se pela decisão unânime juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, que condenou o ex-atleta de andebol do Benfica António Areia a pagar ao clube uma indemnização no valor de 25 mil euros, em virtude de este ter rescindido o respetivo contrato sem justa causa", pode ler-se em comunicado.



O Benfica, que alegou então que tinha contrato com o jogador, informa ainda que o valor da indemnização será doado à Fundação Benfica, para o projeto 'Para ti Se não faltares!'.