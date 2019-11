O norte-americano Tanner McGrew, jogador do FC Porto, sofreu uma arrepiante fratura da tíbia e do perónio da perna esquerda este sábado, no jogo com o Lusitânia, nos Açores. O extremo/poste chocou com o companheiro de equipa, Vladyslav Voytso, e lesionou-se gravemente ao apoiar mal a perna no chão.