Jogador de dardos acusa adversário de soltar gases de propósito em jogo do Mundial

Vencedor nega acusações, mas confirma mau cheiro: "pensei que tinha sido ele", responde ao adversário.

14:24

Dois atletas que participam no Campeonato Mundial de Dardos acusam-se mutuamente de flatulências recorrentes durante o jogo dos oitavos-de-final. A partida foi encerrada com a vitória por 10-2 do jogador escocês Gary Anderson sobre o holandês Wesley Harms, mas a polémica veio logo a seguir e não cheira nada bem.

Harms afirma que teve o mau desempenho durante o jogo e a subsequente derrota devido às recorrentes flatulências que o adversário estava a soltar no palco, deixando o que o atleta descreveu ao canal de televisão alemão RTL7L como um "cheiro perfumado", conta o jornal The Guardian.

Anderson, por sua vez, diz que quem estava a soltar flatulências era o próprio Harms, ao que o holandês nega.

"Eu juro pela vida dos meus filhos que não fui eu. Eu já tive problemas de estômago no palco uma vez e admiti-o. Não tenho porque estar a mentir sobre isso. Não vou mentir sobre dar puns em competição", declarou o atleta derrotado

O escocês, que é o número 4 do ranking mudial, diz que o cheiro que estava a sentir era de ovos podres e "definitivamente vinha do outro lada da mesa". Além disso, Anderson relata que após o mau cheiro, o Harms começou a jogar melhor, o que ele atribui ao adversário ter conseguido livrar-se das flatulências que estavam-lhe a incomodar. "Sempre que passava por ele sentia um cheiro a ovos podres. Pensava que tinha sido ele".



O campeonato do mundo está a decorrer em Wolverhampton, na Inglaterra.