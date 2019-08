Jogador de futsal do Corinthians assassinado com tiro à porta de discoteca

Douglas Nunes da Silva, jogador de futsal do Corinthians, foi assassinado na madrugada deste domingo. O atleta, segundo relata a imprensa brasileira, ter-se-á envolvido numa discussão à saída de um espaço de diversão noturna na localidade de Erechim e, por volta das 05h20 da manhã, foi alvejado a tiro.O jogador ainda foi conduzido por uma ambulância a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.Douglas Nunes da Silva, de 27 anos, estava em Erechim - no estado do Rio Grande do Sul - com o Corinthians, a disputar a Taça do Brasil.