Jogador de futsal julgado por agredir árbitro

André Fernandes é acusado de esmurrar árbitro durante jogo da 1ª Divisão Distrital de Leiria.

Por Isabel Jordão | 01:30

O jogador de futsal André Fernandes foi esta quinta-feira julgado no Tribunal de Porto de Mós por ter agredido o árbitro Bruno Pinto com um murro no nariz, no jogo que opôs a sua equipa (Mirense) ao Condestável, em fevereiro de 2016.

Está acusado de ofensas à integridade física e durante a audiência assumiu ter empurrado o árbitro, mas para se defender, afirmando-se "arrependido".



Quanto ao murro no nariz, que deixou o árbitro a sangrar e com uma fratura, negou ter sido o autor. "Ele veio na minha direção de peito feito e eu empurrei-o. Só quis defender-me, não posso dizer que não foi com violência, mas ele é que veio ter comigo", afirmou André Fernandes - que já não integra o plantel do Mirense.



A agressão ocorreu quase no final do jogo, quando o árbitro foi junto do banco do Mirense, onde estava o arguido, por ter sido atirada uma garrafa de água para o recinto. A leitura da sentença será dia 30.



"Dois anos é muito tempo para decidir"

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, acompanhou o julgamento e espera que seja feita justiça e o "agressor condenado pela atitude que teve". Em declarações ao CM criticou a lentidão do processo, afirmando que "dois anos é muito tempo para que haja justiça e para decidir um caso de agressão. Não existe aquele exemplo que se deve transmitir".