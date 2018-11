Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador de futsal multado por agredir árbitro

André Fernandes paga por ataque a Bruno Pinto.

Por Isabel Jordão | 08:32

O Tribunal de Porto de Mós condenou o jogador de futsal André Fernandes a uma pena de multa e a uma indemnização por ter agredido com um soco no nariz o árbitro Bruno Pinto, durante o jogo que opôs a sua equipa (Mirense) ao Condestável, em fevereiro de 2016, em Mira de Aire.



O atleta foi julgado pelo crime de ofensas à integridade física, que ficou provado, e terá de pagar uma multa de 750 euros ao tribunal e uma indemnização de 1098 euros ao árbitro.



André Fernandes já tinha sido castigado com uma suspensão por 30 meses, pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Leiria (AFL), que também puniu o clube em que jogava, a União Recreativa Mirense, com uma multa de 100 euros.



Em consequência da agressão, o jogo foi interrompido - numa altura em que a equipa da casa ganhava por 3-2 - para o árbitro receber cuidados médicos por ter sofrido uma fratura no nariz. Apesar do resultado no marcador, o Mirense foi punido pelo Conselho de Disciplina da AFL com uma derrota.



Durante o julgamento, o atleta assumiu ter empurrado o árbitro, fazendo-o cair, mas para se defender e negou ter dado o murro que deixou Bruno Pinto a sangrar do nariz.



PORMENORES

Críticas

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, considera que a pena aplicada ao jogador ficou "muito aquém" da gravidade dos factos em causa.



Momento

André Fernandes estava no banco quando outro jogador atirou uma garrafa para o campo. O árbitro foi junto do banco, sendo agredido pelo atleta.



Consequências

Bruno Pinto foi de ambulância para o hospital de Leiria, onde fez uma cirurgia ao nariz. Nunca tinha vivido situação semelhante e ficou muito perturbado, tendo desistido da arbitragem.