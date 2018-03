Jogador do Bétis desmente a própria morte

"Vivo e a cabecear", escreveu Andrés Guardado no Instagram.

Vivito y cabeceando! ?? #soymexico Uma publicação partilhada por Andres guardado (@andresgua18) a 25 de Mar, 2018 às 8:38 PDT

O mexicano Andrés Guardado viu-se obrigado a desmentir a sua própria morte, noticiada numa página do Instagram, entretanto apagada. O jogador do Bétis, que está em estágio com a seleção do México no Texas, nos Estados Unidos, publicou uma foto num treino com a legenda "vivo e a cabecear".O médio lamentou, obviamente, o sucedido. "Quero denunciar estes atos de pessoas que através da internet, por diversão ou pelo quer que seja, dão este tipo de informação sem terem noção do mal que fazem à minha família e às pessoas que me rodeiam. Parece-me falta de responsabilidade, de sensibilidade e de sentido de humor, para não dizer outra coisa... Pensem nas pessoas envolvidas e no mal que podem fazer!"O México vai jogar com a Croácia, quarta-feira, e depois Andrés Guardado regressará a Sevilla para preparar o encontro do campeonato com o Getafe, na segunda-feira seguinte.