Jogador do Boavista hospitalizado após choque com adversário do Rio Ave

Raphael Silva perdeu os sentidos em pleno relvado.

21:33

O jogador do Boavista Raphael Silva foi hoje transportado para o hospital, depois de um choque com um adversário, durante o jogo frente ao Rio Ave, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O jogador brasileiro, de 26 anos, protagonizou um choque, de cabeça, violento, com Buatu, jogador dos vila-condenses, aos 79 minutos do desafio, chegando a perder os sentidos em pleno relvado.



O estado do atleta chegou a assustar os companheiros de equipa, mas depois de ser assistido pela equipa médica da formação do Bessa, o defesa acabou por recuperar a consciência.



Ainda assim, o jogador foi transportado em maca para ambulância dos bombeiros voluntários de Vila do Conde, presente no estádio, seguindo para o hospital para receber diagnóstico e assistência complementar.



A partida acabaria com a vitória do Rio Ave, por 2-1, com dois golos de Carlos Vinicius para os vila-condenses, e de Rafa Lopes para o Boavista.