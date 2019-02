Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador do Boavista recorda momentos vividos no FC Porto: "Fui alvo de bullying diariamente"

Espanhol Alberto Bueno relata tempos complicados nos dragões.

17:55

Atualmente no Boavista, por empréstimo do FC Porto, Alberto Bueno não recorda com saudade os tempos passados no Dragão. Bem pelo contrário. Numa entrevista à 'Rádio Marca', o avançado espanhol fala em assédio no trabalho (também conhecido por mobbing).



"No FC Porto sofri bullying diariamente. Não podia integrar os treinos, era obrigado a estar com a equipa B... Tornaram a minha vida muito complicada. Não desejo isto a ninguém. Apostei ao vir para um clube vencedor mas uma lesão estragou tudo e a partir daí foram só percalços. O clube não me facilitou a vida mas felizmente agora estou livre", lamentou Bueno, que se diz "super feliz" no Bessa.



O atacante comentou ainda a ascensão de Éder Militão nos campeões nacionais e o interesse do Real Madrid no central brasileiro, deixando-lhe elogios: "não tive muito contacto com ele devido à minha situação no FC Porto, mas a verdade é que surpreendeu todos aqui pela sua rápida adaptação. Tem capacidade para triunfar numa equipa grande como o Real Madrid."