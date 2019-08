Jogador do Chaves com cancro que suspendeu a carreira operado no IPO do Porto

Ricardo, guarda-redes do Chaves de 37 anos que suspendeu a carreira recentemente devido a um problema oncológico, foi operado na manhã desta terça-feira no IPO do Porto. Segundo um comunicado do clube transmontano, a intervenção cirúrgica correu "dentro do esperado".



"Informamos que o jogador Ricardo, capitão do nosso clube, foi operado esta manhã a um problema oncológico, no IPO do Porto, tendo a intervenção cirúrgica corrido dentro do esperado. Agradecemos todas as manifestações de solidariedade para com o nosso capitão, que muito nos têm sensibilizado, e desejamos ao Ricardo uma boa recuperação. Estamos juntos!









O experiente guarda-redes representa pela quarta temporada consecutiva o conjunto de Chaves, agora na 2.ª Liga, após três épocas no escalão máximo, tendo realizado um total de 59 partidas.



No seu currículo conta com passagem por clubes como FC Porto, Académica, Leiria ou Varzim, no qual fez a sua formação.

