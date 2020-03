Jogador do Chelsea infetado com o coronavírus

Depois do caso de Mikel Arteta, o treinador do Arsenal, esta madrugada foi a vez do Chelsea comunicar que o jovem extremo Callum Hudson-Odoi também foi infetado pelo coronavírus. Em nota emitida no seu site oficial, o conjunto londrino explicou que o resultado apenas chegou madrugada dentro, tendo o clube colocado de imediato ordenado o encerramento parcial do seu centro de treinos.Na mesma nota, os blues revela que todos aqueles que estiveram em contacto com o jogador de 19 anos serão colocados em regime de auto-isolamento de acordo com as regras de saúde decretadas pelo governo. Entre este grupo estão todos os elementos do plantel principal, assim como vários dos técnicos.O Chelsea revela que os primeiros sintomas do jogador foram sentido na segunda-feira, quando este apresentou um resfriado. De imediato os londrinos pediram ao jogador para ficar em casa, tendo agora chegado a informação de que o teste efetuado foi positivo. Ainda assim, o Chelsea deixa claro que o extremo está bem de saúde.