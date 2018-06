Jogador do Egito surpreendido por dezenas de fãs à porta de casa

Morada de Mohamed Salah, uma das estrelas da seleção egípcia, foi revelada nas redes sociais.

Mohamed Salah, uma das figuras da seleção do Egito no Mundial 2018, foi surpreendido por dezenas de pessoas, à porta de casa, depois da sua morada ter sido revelada nas redes sociais.



Apesar do Egito ter sido afastado da competição na fase de grupos, sem somar qualquer ponto, Salah, que chegou a marcar dois golos, tinha várias pessoas à porta de casa, a gritar por si, e acabou a distribuir autógrafos e a tirar fotografias com os fãs.



Para ir ter junto das pessoas, o jogador contrariou as regras e saiu mesmo de casa.



No seu país, Mohamed Salah tem muitos fãs e tem sido também uma alavanca no patrocínio da construção de escolas e hospitais em várias cidades africanas.