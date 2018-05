Jogador do Marítimo ouvido pela PJ sobre alegado aliciamento do Benfica

Segundo aquela estação televisiva, esse futebolista confirmou às autoridades que foi abordado para prejudicar o emblema madeirense nessa partida, que terminou com a vitória dos encarnados por 2-0.Médico pede "prisão para todos"

Num alegado comentário a uma publicação de Facebook, que o próprio não desmentiu ao jornal Record, o médico do Marítimo, Horácio Sousa, pediu "prisão para todos e descida de divisão". "Não há é t...! Deixem-se de hipocrisias e de m...!"

Nesse comentário, o ortopedista lembra que esteve no banco no tal encontro entre os e insulares e os encarnados, em maio de 2016, que está na mira da justiça e que levou jogadores do clube madeirense da altura a relatarem à SIC a existência de oferta de 40 mil euros do Benfica para perderem.

"Quem ofereceu dinheiro para perder não foi o Benfica?", questiona, insistindo: "Como podem transformar um ato ilícito do Benfica noutra coisa?" Contactado pelo nosso jornal para atestar da veracidade do comentário, Horácio Sousa recusou dar explicações: "Não tenho tempo para falar."