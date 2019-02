Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador do Nacional falha jogo nos Açores por medo de entrar em avião

Sardor Rashidov ficou no Funchal e não é opção no encontro com o Santa Clara.

16:05

Sardor Rashidov, a nova coqueluche do Nacional - apontou um hat trick na última partida, somando três golos em apenas dois encontros pelo clube -, recusou viajar para os Açores, onde o Nacional defronta este domingo o Santa Clara, depois de manifestar receio de voar, deviod às condições climatéricas adversas.



O Nacional havia dito que a ausência do avançado se devia a uma indisposição mas Record apurou que, após duas tentativas para embarcar, o atacante uzbeque entrou em pânico e que disse que não queria viajar, acabando por ficar no Funchal.



A depressão Kyllian assolou os Açores este fim-de-semana, mas o temporal atingiu as ilhas sobretudo no sábado, verificando-se uma melhoria substancial do estado do tempo este domingo.