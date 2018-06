Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador do Peru sofreu traumatismo cranioencefálico e fica em observação

Avançado Jefferson Farfán vai passar a noite numa clínica de Moscovo, na Rússia.

Por Lusa | 00:42

O avançado Jefferson Farfán sofreu um traumatismo cranioencefálico no sábado e vai passar a noite numa clínica de Moscovo, sob observação, anunciou a Federação Peruana de Futebol, sublinhando que os resultados dos exames a que foi submetido são favoráveis.



Farfán magoou-se após um choque com um dos guarda-redes durante um treino da seleção do Peru que está a disputar Mundial de 2018.



"Segundo o doutor Julio Segura, médico da seleção, os resultados dos exames são favoráveis, mas ele vai permanecer hospitalizado para se acompanhar a sua evolução", informou a federação, em comunicado.



Farfán junta-se, assim, ao antigo jogador de Sporting, Sporting de Braga e Rio Ave Alberto Rodríguez, que este sábadoFarfán sofreu traumatismo cranioencefálico e fica em observação

não se treinou devido a dores na coxa direita, sofrida na derrota com a França (1-0), na segunda jornada do grupo C, que eliminou os peruanos.



O Peru encerra a primeira participação em Mundiais desde há 36 anos frente à Austrália, num encontro marcado para terça-feira.