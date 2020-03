Jogador do Sporting voluntaria-se a ir ao supermercado ou farmácia por quem mais precisa

Francisco Geraldes anunciou através da conta pessoal de Instagram que passará a estar disponível para ajudar, em conjunto com o humorista Diogo Faro, pessoas necessitadas num momento em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus."Para quem tem ou conhece gente com real dificuldade ao deslocar-se ao supermarcado ou à farmácia, eu e o Diogo Faro disponibilizamo-nos para o fazer", referiu, sublinhando que a ajuda circunscreve-se a Alvalade ou à Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa, já que a deslocações acontecerão a pé.Geraldes acrescentou ainda que "todos os cuidados e precauções" estão acautelados nesta ação de solidariedade.