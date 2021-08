Um jogador do Vilafranquense, Jules Mendy, caiu inaminado aos 78 minutos do jogo com o Mafra, referente à 4.ª jornada da 2.ª Liga. O defesa senegalês, de 26 anos, foi logo assistido no relvado durante alguns minutos e saiu de ambulância do relvado, já consciente e com aplausos vindos das bancadas.O encontro prosseguiu depois da saída do futebolista e terminou com a vitória do Mafra, por, golo de Andrezinho.