Jogador espanhol em estado grave ao cair do 3.º piso de um hotel

Pelayo Novo foi encontrado por dois companheiros de equipa.

12:27

O jogador foi encontrado pelos companheiros de equipa, Rubén Miño e Susaeta, que alertaram os serviços de emergência médica. Foi mobilizado um helicóptero para o local.



Os médicos conseguiram estabilizar o jogador no local e foi transportado para o hospital de Saragoça entubado e consciente.



São desconhecidas, para já, as circunstâncias em que ocorreu o incidente e o encontro entre o Albacete e o Huesca pode ser adiado.





A imprensa espanhola noticia este sábado que Pelayo Novo, médio do Albacete (2ª Divisão), de 27 anos, foi ferido com gravidade após uma queda no vazio a partir do terceiro andar de um hotel, onde a equipa está alojada, em Huesca, cidade onde deverá defrontar o clube local esta tarde.