Jogador fica nu e vive momento constrangedor a festejar o golo do empate aos 90+9 minutos

Saponara saltou para festejar com os adeptos e acabou por ficar sem as cuecas.

Um jogo de emoções fortes no Olímpico de Roma, em Itália, no duelo entre Lazio e Sampdoria, teve o momento alto ao minuto 90+9, quando Saponara marcou o golo do empate.



O jogador saltou para festejar com os adeptos e, tal não foi a festa, acabou por perder os calções e ficou "nu" no momento da celebração.



A Sampdoria tinha sofrido aos 90+6 de penálti e o golo de Saponara selou o empate nos instantes finais da partida.



O golo de Saponara tornou-se no mais "tardio" da história da Liga Italiana.



Com este empate a Lazio soma agora 25 pontos e perdeu a oportunidade de ultrapassar o Milan na quarta posição. A Sampdoria subiu à nona posição, com 20 pontos.